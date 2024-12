L’intento di Conte era anche nobile, ha osato coscientemente ma alla fine è stato un azzardo

Ultime notizie SSC Napoli - L’intento di Antonio Conte era anche nobile, coraggioso. Ma poi, ne parla la Gazzetta dello Sport, è stato un azzardo stravolgere completamente la squadra.

Antonio Conte ha osato coscientemente “perché anche in queste occasioni si tiene saldo un gruppo. Del resto, la Coppa Italia era l’unica occasione per dare minuti e visibilità a chi in campionato difficilmente riesce a trovare minuti per dare segnali. Tutto fa parte del processo di crescita di cui parla da tempo. Ora, però, non ci sarà più modo di fare esperimenti”.