Libero fa i complimenti al Napoli: l'Inter non è mai stata messa così sotto come nel primo tempo del Maradona

Notizie calcio Napoli - "Al Maradona va in scena la peggiore Inter di stagione contro uno dei migliori Napoli d’annata" . Lo scrive l'edizione odierna del quotidiano Libero che fa i complimenti alla squadra di Luciano Spalletti che ha messo per lunghi tratti gli ospiti durante l'arco della partita. Alla fine il pareggio è un risultato pesante per l'Inter.

"Alla fine di un primo letteralmente dominato dal Napoli, passa al vaglio della corsa scudetto la maturità dell’Inter. Il minimo svantaggio per i nerazzurri è la sola cosa salvabile e, per fortuna di Inzaghi (in tribuna, e forse un po’ si vede), è anche la più importante. Per il resto, al Maradona va in scena la peggiore Inter di stagione contro uno dei migliori Napoli d’annata. Mai in stagione l’Inter era stata messa sotto in questo modo, mai aveva affrontato un primo tempo di simile sofferenza, la reazione era un’incognita. E da questa reazione passa lo scudetto. Una grande, in questi casi, capisce che non è serata e che la più grande vittoria diventa una non-sconfitta"