"Le mura di casa Napoli e Spalletti hanno tremato", CorSport: la reazione di club e mister alla notizia di Ospina

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Ospina: "Nella partita giocata neanche quarantotto ore fa con la Bolivia ha rimediato un duro colpo a una coscia in uno scontro con un avversario, tra l'altro al minuto 93, ed è uscito dal campo zoppicando. Le mura di casa Napoli hanno tremato - e chissà quanto quelle di casa Spalletti -, ma le prime notizie raccontano di un bello spavento, di una contusione e nulla più. Le prime, certo, perché per mettere un punto in calce alla questione si attendono gli esami strumentali"