Lazio-Napoli, Tuttosport: una follia inspiegabile di Ospina, forse da piccolo aveva il psoter di Higuita in camera

Ultime notizie calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport commenta così la sconfitta del Napoli contro la Lazio: "Una follia di Ospina lancia la Lazio sempre più in alto. Minuto 37 della ripresa: il portiere ha il pallone tra i piedi. Immobile gli si avvicina per accelerare il rinvio. Il colombiano, però, da piccolo doveva avere il poster di Higuita in camera, perché anziché calciare prova il dribbling sul centravanti. Il pallone gli viene invece sottratto e Immobile da posizione defilata calcia in porta, rendendo vano il tentativo di rinvio di Di Lorenzo. Un gol che fa continuare la favola della Lazio, prolunga la striscia di vittorie consecutive a 10 (superato il record assoluto di Eriksson), trasforma Immobile nel quarto marcatore all-time dei romani con 108 reti (raggiunto Giordano) e permette di concludere al meglio la settimana dei 120 anni dalla nascita".