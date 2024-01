Il Mattino - Faccia a faccia Zielinski-Mazzarri: sottotono in allenamento, discorso dell'allenatore prima della Lazio

Ultime news Napoli - Il vero nodo di Mazzarri si chiama Piotr Zielinski, apre così l'edizione odierna de Il Mattino di Napoli oggi in edicola. Con l'emergenza in tutti i settori per Lazio-Napoli, per l'allenatore azzurro è arrivato "il momento del faccia a faccia della verità". Il tecnico di San Vincenzo vuole parlare chiaro al polacco: sa che vive in un limbo, ha capito che questa situazione lo sta turbando.

E per questo - scrive il quotidiano - Mazzarri è pronto al faccia a faccia con Zielinski:

"Ma questa è una chiamata alle armi, per Zielinski: la squadra è in emergenza totale, in una via crucis di infortuni e assenze che fanno sì che saranno ben nove i calciatori della rosa non disponibili con la Lazio. E allora Zielinski, apparso in allenamento sotto tono, forse con la testa altrove, deve rispondere al quesito di Mazzarri. Che, in queste ore, gli chiederà se è pronto per la Lazio. Zielinski ha scelto l'Inter: dopo aver sofferto per le titubanze estive del Napoli sul fronte del rinnovo del contratto. Ci sta, è una storia del calcio moderno. Ma ora serve chiarezza: perché in questa situazione di emergenza, Zielinski non può tirarsi fuori. Mazzarri gli parlerà: a Riad, chiaramente, non lo ha ritenuto pronto".