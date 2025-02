Lazio-Napoli, Conte esulta: finalmente ritorna in campo dopo oltre 2 mesi

Ultimissime Lazio-Napoli: c’è una buona notizia per Antonio Conte, finalmente. Se da una parte ha perso David Neres in attacco dall’altra ritrova un totem come Alessandro Buongiorno in difesa come riporta La Repubblica oggi in edicola.

Lazio-Napoli, torna Buongiorno e c'è una sorpresa?

L’ex Torino tornerà titolare nella gara dell’Olimpico e lo farà a distanza di oltre due mesi dall’ultima partita - Udinese-Napoli del 14 dicembre - completando il reparto arretrato con Rrahmani e Juan Jesus.

Sulle fasce nel 3-5-2 di domani da una parte Di Lorenzo e forse dall’altra Mazzocchi per un’idea che prende quota in queste ultime ore: potrebbe infatti giocare al posto di Politano.