Lavori al San Paolo, il dirigente dell'Aru: "Non ci fermeremo ad agosto per rispettare i tempi, contiamo di finire entro il 15 settembre"

Sediolini di zecca al San Paolo e colpo d'occhio da far invidia ai migliori stadi in circolazione: l'impianto di Fuorigrotta è stato completamento ammodernato rispetto al passato. Via il rosso, dentro l'azzurro con tutte le sue sfumature. Terminata ieri la posa in opera di tutte le poltroncine e sediolini. Il cantiere, però, continuerà anche nel mese di agosto, sotto la supervisione di Flavio De Martino, dirigente dell’area tecnica dell’Aru: si sta ristrutturando lo spogliatoio del Napoli, in base alle indicazioni del club di De Laurentiis, e va perfezionata la video- sorveglianza che sarà all’avanguardia. Complessivamente le telecamere saranno 178. Quelle posizionate in curva avranno la possibilità del riconoscimento facciale. Ecco le dichiarazioni del dirigente riportate da l'edizione odierna de la Repubblica-Napoli ed evidenziate dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

«Contiamo di terminare a settembre per l’inizio del campionato del Napoli in casa che è previsto il 15 contro la Sampdoria. Non ci fermeremo neanche in questi giorni per rispettare i tempi senza problemi».