Lautaro Martinez condannato dal Tribunale di Milano: il motivo

Brutte notizie in casa Inter dove l'argentino Lautaro Martinez è stato condannato dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Milano per un episodio che si è registrato nei suoi confronti. Il motivo sarebbe per avere licenziato una babysitter di 27 anni affetta da una grave malattia e morta dopo pochi mesi. Il licenziamento, considerato illegittimo dal giudice, sarebbe avvenuto nei giorni di malattia della donna, dopo avere ricevuto la terribile diagnosi. Adesso Lautaro dovrà risarcire i suoi familiari. Il campione del mondo aveva assunto la giovane, sua connazionale, otto mesi prima che accusasse i primi sintomi. L'avvocato di Lautaro, Anthony Macchia, ha chiarito che la babysitter aveva chiesto di essere licenziata per ricevere il Tfr e fare ritorno in Argentina.