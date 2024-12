La top 11 sbolognati con facilità di Repubblica: c'è anche un calciatore del Napoli

Top 11 sbolognati di Repubblica: c'è anche un calciatore del Napoli. Il quotidiano ha fatto la formazione di quei calciatori che sono stati ceduti in maniera troppo facile da alcuni club ed ora stanno facendo le fortune di chi li ha acquistati. Tra i nomi della formazione fa capolino anche un calciatore allenato da Antonio Conte.

Napoli - Ecco cosa si legge sulle pagine di Repubblica:

"In porta: De Gea. Difesa: Nuno Taveres- Kalulu-Calafiori-Gosens. Centrocampo: Adli-Rovella- McTominay. Attacco: Maldini-De Ketelaere-Kean. Che formazione è? La top 11 degli sbolognati. Giocatori che negli ultimi due anni sono stati lasciati andare da una squadra all’altra. Perché in declino. Perché non maturavano mai. Perché non avevano un ruolo definito. Perché erano bidoni. Invece. Alcuni brillano, altri abbagliano. Ci sono delle costanti".