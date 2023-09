La strana coppia salva il Napoli dal KO: Raspadori e Politano rigenerati dalla 'cura Spalletti'

I malpensanti diranno 'la cura Spalletti' ma effettivamente Garcia ringrazia Raspadori e Politano, i due italiani rientrati dal ritiro dell'Italia del nuovo commissario tecnico. Ci pensano loro due a riprendere per i capelli una partita che sembra già finita.

Giacomo Raspadori

Raspadori e Politano salvano il Napoli

Come riporta Il Mattino, tutti si aspettavano Osimhen e Kvaratskhelia e, invece, sono i due uomini dalla panchina a cambiare le sorti del match e a rimetterlo sul un binario accettabile. Garcia capisce che il Napoli schierato dall'inizio non può far male e anzi è un Napoli che rischia grosso: non tira mai in porta e alla prima occasione prende gol. Questa squadra non è neanche lontana parente di quella macchina perfetta messa insieme da Spalletti lo scorso anno.

