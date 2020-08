La Stampa - Pirlo telefona a Milik per chiedergli di aspettare un anno e liberarsi a zero! Furia De Laurentiis: ecco la reazione del patron azzurro

Notizie Napoli calcio. Importante indiscrezione quella lanciata stamattina dal quotidiano La Stampa circa il futuro di Arek Milik: da quanto si legge, la Juventus starebbe continuando a pensare all'attaccante polacco seppure al momento il favorito resta Edin Dzeko. Andrea Pirlo, tecnico dei bianconeri, avrebbe telefonato a Milik per chiedergli di aspettare un anno per potersi così liberare a zero la prossima stagione: questa notizia ha mandato su tutte le furie il patron De Laurentiis che sarebbe pronto a tenerlo in tribuna per tutta la stagione nel caso in cui non andasse via