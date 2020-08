La Stampa - Il Napoli non molla la presa su Milik, la Juve si sposta su Lacazette

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna de La Stampa scrive: "Non ci sarà un rilancio per il regista Sandro Tonali, ormai promesso sposo dell’Inter, mentre c’è la concreta possibilità di ingaggiare l’attaccante francese Alexandre Lacazette. Il Napoli non molla la presa su Milik e così la Juve valuta altre opzioni per il centravanti: con l’Arsenal e il giocatore ci sono già stati dei profondi sondaggi e nell’affare può rientrare uno tra Douglas Costa e Cristian Romero. Il difensore argentino, preso un anno fa dal Genoa e lì lasciato in prestito, può essere un’ottima pedina di scambio, anche se la Juve vuole cedere Rugani e tenersi Romero in un reparto che perderà De Ligt per tre mesi dopo l’operazione alla spalla in programma oggi, nel giorno del 21° compleanno del centrale olandese, a Roma”