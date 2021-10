La Stampa - Il Maradona metterà Juric alla graticola: è considerato il colpevole della mancata Champions

Napoli calcio - L'edizione odierna de La Stampa scrive su Napoli-Torino: "Juric, si ribellò già a caldo alla pioggia di insinuazioni di chi metteva in dubbio il cammino dei suoi ragazzi. «Solo in Italia si pensa male: il mio Verona non ha mai smesso di impegnarsi, a prescindere dagli obiettivi da raggiungere e, così, è stato anche a Napoli. Per me – disse ed ha ribadito anche recentemente – la lealtà sportiva è sacra. Per qualcuno era più facile puntare i riflettori sul modo di giocare dell’avversario, già salvo da tempo. Lo stadio Maradona, è probabile, metterà Juric sulla graticola: perdere lo scenario europeo più suggestivo quando te lo senti in tasca brucia e, così, devi cercare per forza un colpevole".