La Stampa - I 25 milioni al Napoli per Verdi si sono rivelati una trappola per Cairo e il Torino

Napoli calcio - "I 25 milioni al Napoli per Verdi si sono rivelati una trappola per Cairo e il Torino". Lo scrive l'edizione odierna de La Stampa che aggiunge:

"Verdi ci ha provato, ma ha fallito: questo il suo bilancio da quando, il 2 settembre del 2019, arrivò sotto la Mole con il peso addosso dell’investimento più caro nell’era Cairo. Tradotto: un’operazione complessiva di circa 25 milioni di euro con la stretta di mano tra il patron del Toro ed Aurelio De Laurentiis, numero uno del Napoli, che, da lì a breve, si sarebbe trasformata in una trappola tecnica per lo stesso Cairo. Al Toro i più ricchi fanno flop in campo: se non un’equazione, quasi. Dal Toro se ne va Verdi dopo aver provato in tutti i modi a scrollarsi di dosso il peso dei 25 milioni di euro investiti da Cairo".