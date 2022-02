La Stampa - Cori anti Napoli a Venezia: altro che discriminazione territoriale, è razzismo allo stato puro

Ultime notizie calcio Napoli - E' razzismo allo stato puro. Così l'edizione odierna de La Stampa cataloga i cori lanciati dagli ultrà del Venezia verso la città di Napoli durante la gara di ieri.

"Venezia-Napoli non è ancora cominciata e già porta dentro di sé i graffi d’una scelta sconcertante, quella della curva dei tifosi di casa, che voltano le spalle al campo e prendono platealmente – e in maniera oscena – la distanza del resto di uno stadio che invece sta commemorando Maurizio Zamparini, scomparso il primo febbraio, dopo una vita attraversata in un pallone che per 15 anni ha lasciato rotolare proprio al Penzo, tra gioie (le promozioni dalla C alla A) e inevitabili sofferenze. Manco l’umana pietà riesce a mettere piede dentro uno stadio, nel quale anzi continua a farsi spazio quello che viene definito – ormai senza punirlo, se non con blande multe – discriminazione territoriale ed invece è razzismo allo stato puro"