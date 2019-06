La Samp di Di Francesco piomba su Verdi, Gazzetta: il Napoli parte da quotazioni fuori budget, le cifre

La priorità della Sampdoria in tema di calciomercato è ben nota da tempo e riguarda gli esterni d’attacco, quelli destinati a far diventare letale il tridente offensivo di Eusebio Di Francesco. E c'è anche un calciatore del Napoli tra gli obiettivi, secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Serviranno, però, tempo e pazienza: a certe cifre, Berardi (40 milioni) e Verdi (20) restano utopia. La strategia del club è chiara e totalmente condivisa da tecnico e dirigenza. Basterà saper aspettare. Come detto, Sassuolo e Napoli partono da quotazioni totalmente fuori dal budget blucerchiato, ma ci sono ancora oltre due mesi davanti per valutare se il prezzo del loro cartellino scenderà. Più vicina sembra la pista che porta a Ruslan Malinovskyj, ventiseienne centrocampista del Genk che potrebbe approdare in blucerchiato per circa dodici milioni più bonus vari. Per l’ucraino la Samp è in vantaggio rispetto a club come Sporting Lisbona e Atalanta"