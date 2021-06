La rivelazione di De Laurentiis sulla scorta: ADL si ribellò ai ricatti di frange estremiste che avrebbero voluto gestire il business dei biglietti e ricevere favori

Ultime notizie Napoli - Come racconta Il Mattino, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis al Passepartout Festival ha parlato di tutto, dal Napoli a Napoli, «una città che ai tempi dei Borbone aveva una ricchezza gigantesca mentre ora al Sud manca tutto».

“De Laurentiis ha rivelato: «Io ho la scorta quando vado alla partita, ma quando sono a Napoli da solo rifiuto di averla, perché mi sento un uomo libero anche se qualcuno mi scrive ti uccidiamo, sei una m... perché magari l'ho fatto arrestare. Loro sanno che con me il compromesso non esisterà mai. Se muoio domani, non ho problemi di coscienza da portarmi dietro»

Nei primi anni della sua presidenza De Laurentiis si ribellò ai ricatti di frange estremiste che avrebbero voluto gestire il business dei biglietti e ricevere favori dal club: disse no e denunciò le pressioni ai magistrati”