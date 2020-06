Sfida difficile oggi per la SPAL. La squadra di Gigi Di Biagio alle 19.30 sarà ospite del Napoli al San Paolo per cercare disperatamente punti salvezza. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione odierna de La Nuova Ferrara: "La SPAL va a Napoli. Cerca un risultato per crederci ancora".