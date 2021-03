La moviola di Casarin: "Ronaldo-Cragno in Cagliari-Juve? Per il rosso manca la «vigoria sproporzionata e la brutalità»"

Ultime Serie A - L'ex arbitro Paolo Casarin analizza sul Corriere della Sera gli episodi da moviola in Serie A.

"Con la Var a disposizione le partite di ieri sono apparse prive di grandi problemi tecnici. In Cagliari-Juve per valutare se per Ronaldo era giusto il giallo o il rosso, dopo lo scontro imprudente con Cragno, ho letto accuratamente la regola del gioco dopo aver visto l’episodio alla Tv. Per il rosso manca la «vigoria sproporzionata e la brutalità», esplicitamente riportate. Ma soprattutto mi manca la visione dal campo. Calvarese e il bravo Chiffi alla Var avevano campo e tecnologia"