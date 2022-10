La mossa lucida e travolgente con cui Spalletti esce dalla normalità

Quando Cremonese-Napoli finisce e lo Zini rimane avvolto in quella nuvola azzurra, cosa resta d’un 4-1 che vale il primato e qualsiasi legittimo sogno per gli azzurri? Ne parla il Corriere dello Sport.

"La mossa lucida e travolgente con cui Luciano Spalletti esce dalla normalità in cui sembrava essere piombata quella squadra, la sua, accecante, e rende gioioso e affascinante un finale che sa di calcio-spettacolo.

Al minuto 57 d’una partita divenuta sporca per meriti altrui, a quel Napoli improvvisamente appiattitosi e un po’ disorientato, serve altro, un’idea alternativa che lo trascini nella gioiosa solitudine da capolista.

E poi ci vuole altro, dopo aver tentato con il 4-2-3-1 provvisorio: per tornare al tridente, per allargare la Cremonese, per farle male, possono servire Zielinski e Lozano, c’è bisogno di un’ampiezza e di una tecnica che, fondendole, muti lo scenario"