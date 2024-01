"La designazione di Rapuano è stata sbagliata". La reazione di Rocchi al fischio finale di Napoli-Inter: il retroscena

Napoli Calcio - "La designazione di Rapuano è stata sbagliata". Sarebbero state queste in sintesi le parole che il designatore Gianluca Rocchi avrebbe confidato a qualche suo conoscente fidato riguardo la finale di Supercoppa tra Napoli ed Inter. Insomma, oltre alla direzione di gara molto discutibile, sarebbe stato commesso un errore a monte designando Rapuano si legge sul Corriere dello Sport che racconta come già lunedì sera, al termine della gara, le parole di Rocchi nei confronti di Rapuano non sono state proprio tenere: "In un colpo solo ha (Rapuano ndr) creato diversi problemi al suo designatore, che già lunedì sera all’Al-Awwal Park di Riyad non era affatto contento (le prime parole di Rocchi al suo arbitro non sarebbero state propriamente un complimento)".

