"ll Verona è forte e aggressivo, può metterci in difficoltà. Abbiamo il dovere di giocare al meglio queste 12 partite". Gattuso archivia la Coppa Italia: il discorso alla squadra

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "La Coppa, il compleanno di Koulibaly: festeggiamenti a tutto spiano, più che legittimi e meritati, ma che dovranno per forza di cose esaurirsi a breve. Perché va più che bene specchiarsi nel luccichio della coppa dorata ma, all’incombere del campionato, bisogna rapidamente rientrare nei ranghi. Figuriamoci poi se Ringhio, per com’è fatto, poteva mai omettere di (ri)suonare la carica in vista dei prossimi impegni: «Il Verona è forte e aggressivo, può metterci in difficoltà. Abbiamo il dovere di giocare al meglio queste 12 partite»".