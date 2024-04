"L'unico che non perde mai un pallone, crolla stremato al 90'", le pagelle di Lobotka

Le pagelle di Lobotka dopo Empoli-Napoli:

Corriere dello Sport 5,5 - Almeno si agita. Si muove, prova a giocare: il fatto, però, è che non c’è nessuno da servire. I compagni latitano come il movimento senza palla. E al 90’ crolla stremato e triste sul prato.

La Gazzetta dello Sport 5 - Neanche Fellini avrebbe rimessi in piedi il Napoli, altro che Lobotka. Il regista non può niente se gli attori non ricordano le battute

Tuttosport 5,5 - In fase propositiva da lui ci aspetta qualcosa in più.

Il Mattino 6 - L'unico che non perde mai un pallone, quello che si propone per ricevere lo scarico e provare a far ripartire l'azione. Qualche buon recupero e poco altro.