L'interrogativo del CorSport: perché Napoli non ha mai accettato completamente Insigne?

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Quando verrà il momento di un definitivo bilancio della sua parabola, bisognerà domandarsi che cosa gli è mancato per essere accettato completamente, non da tutti, ma almeno dalla sua parte; che cosa lo ha penalizzato, se l’aria torva o la tendenza a sentirsi incompreso. Insigne ha la distinzione dal mucchio già nel cognome. Eppure intorno a Insigne non è mai stato possibile raccogliere l’unanimità che Roma ha riservato a Totti. Nemmeno lo stesso affetto"