L'editoriale di Corbo su Repubblica: "I tre nodi del piano tattico di Gattuso e la marcatura a uomo sul Pallone d’Oro"

Notizie calcio Napoli - L'editoriale di Antonio Corbo sulle pagine di Repubblica: "Messi ed il Barcellona sono qui, eccoli: più forti che mai, ed il Napoli deve studiare un congegno tattico per fermarli. Imprese ne ha realizzate abbastanza, anche in una annata così buia. Il Liverpool sconfitto e la squalificazione agli ottavi di Champions lasciata da Ancelotti per farsi ricordare, poi l’esclusione della Lazio dalla Coppa Italia e la vittoria sulla Juve nei giorni peggiori. Un Napoli imprevedibile, mai niente di scontato, come le scele dei suoi allenatori. Con 5 vittorie su 6, Gattuso ha rimesso il Napoli in sicurezza ma lasciato qualche dubbio sulla sua conferenza. È un segreto paradosso. Nel fare piazza pulita, l’allenatore ha preferito il rilancio della squadra agli interessi della società, il rischio al compromesso. Procede nel più lodevole rispetto dei ruoli il rapporto tra tecnico e club. È giusto che la società preferisca Meret titolare. È lui il portiere del futuro. Il gioiello di cui il Napoli ha intuito per primo talento e valore. È ancora lui il miglior rivale di Donnarumma per la Nazionale. Ma Gattuso chiede garanzie immediate, e ritiene di trovarle in Ospina, più teatrale nel guidare la difesa. Altre dissonanze sono facili da intuire. Lozano è ormai emarginato, nonostante i 40 milioni investiti e gli altri 25 scommessi su Politano contro il Barcellona sembra favorito a destra ancora Callejon. Stessa sorte per Lobotka, rimesso in lista d’attesa dopo veloci apparizioni. Provando a leggere nella mente di Gattuso, sono tre gli nodi. 1) Come marcare Messi. L’idea più ricorrente è il controllo fisso. Non certo con Allan, finito anche lui tra le quinte tranne un colpo di teatro. La posizione avanzata di Messi fa pensare a Manolas. Un vago ricordo del Mondiale ‘82, con Gentile su Maradona proprio a Barcellona. Conta anche bloccare le linee di passaggio. 2) La prima chiave. Arginare la creatività di Busquets. Quindi: Mertens in prima battuta, Demme in seconda. Come a Milano su Brozovic. 3) Callejon favorito. Il Napoli potrebbe ripetere il terzetto dei 91 punti, come spesso sceglie Gattuso. Callejon, Mertens, Insigne. Se così, una delusione per Milik e per gli acquisti, Lozano e Politano. Ma la linea di Gattuso è chiara: meglio il risultato oggi che il contratto domani".