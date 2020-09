L'editoriale di Corbo: "Il Napoli stenta a vendere, ora servono questi 4 acquisti"

Calciomercato Napoli - Crisi post coronavirus, Antonio Corbo ne parla in maniera approfondita nel suo editorialeper l'edizione odierna de La Repubblica. Vi proponiamo di seguito la parte conclusiva in si parla del mercato partenopeo:

Dalla rivoluzione del Covid esce il Napoli ancora forte ma in difficoltà. È ancora tra i primi 20 club europei, quarto in Italia dopo Juve, Inter e Roma per fatturato (207,4 milioni) ma stenta a vendere, non solo Koulibaly, Milik, Ghoulam, Llorente, forse Demme. Anche un plotone di soldatini come Ounas, Younes, Ciciretti, Tutino, Luperto, Gaetano. Sono in disarmonia le due anime: quella commerciale scava soldi anche nelle rocce con De Laurentiis, quella tecnica è meno fortunata, si pensa a Politano e Lozano. Ma Osimhen sembra la prima grande luce. Il mercato non assorbe e ci sono ruoli da coprire. Difensore sinistro, uno o due mediani per il 4-2-3-1, un destro tattico come Callejon. Giorni che richiedono pazienza, ne hanno poca i tifosi, il Napoli farà bene a spiegare tutto. Gli altri stanno molto peggio.