L'attacco di Gazzetta: al Maradona il Napoli ha bruciato il sogno scudetto! Non c'è spazio per gli ottimisti

Per fortuna la prossima il Napoli la gioca in trasferta. Perché, come racconta la Gazzetta dello Sport, nelle ultime due al Maradona la squadra di Spalletti ha bruciato il sogno scudetto raccogliendo un solo punto contro Fiorentina e Roma e perdendone 5 nei confronti dell’Inter e 3 dal Milan.

Napoli, bruciato il sogno scudetto

"Ancora l’aritmetica lascia speranze agli azzurri ma il modo in cui è maturato il pareggio della Roma, con la squadra di casa in crollo verticale nel finale, non lascia spazio nemmeno ai più incalliti ottimisti. Fin quando gli spallettiani hanno tenuto la sfida sul binario del palleggio, l’hanno controllata, meritando anche il vantaggio. Ma nella ripresa Mourinho è riuscito a darle una carica agonistica notevole, che spallata dopo spallata ha tolto certezze al Napoli"

Napoli-Roma, il tabellino

NAPOLI (4-3-3): Meret; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka (12' st Zielinski), Fabian Ruiz (23' st Demme); Lozano (23' st Elmas), Osimhen (38' st Mertens), Insigne (37' st Juan Jesus). A disp.: Marfella, Idasiak, Tuanzebe,, Ghoulam, Politano, Ounas, Petagna. Allenatore: Spalletti.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini (39' st Perez), Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante (1' st Mkhitaryan), Oliveira (30' st Veretout), Zalewski (30' st El Shaarawy); Pellegrini; Zaniolo (41' st Afena-Gyan), Abraham.A disp.: Fuzato, Kumbulla, Spinazzola, Maitland-Niles, Vina, Bove, Shomurodov. Allenatore: Mourinho.

ARBITRO: Di Bello.

MARCATORI: 11' pt Insigne (N, su rig.), 46' st El Shaarawy (R)

NOTE: Espulso al 33' st Fuzato (R), dalla panchina per proteste. Ammoniti: Koulibaly, Zanoli, Lozano (N); Cristante, Zaniolo (R). Recupero: 3' pt, 8’ st.

