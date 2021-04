L'attacco del Napoli fa paura! Repubblica: c'è poco da invidiare perfino al Manchester City di Guardiola

Ultime notizie Napoli - Il Napoli ha raggiunto il Manchester City in vetta a una particolare classifica. Le squadre di Gattuso e Guardiola sono le uniche big d’Europa a vantare sei giocatori con almeno cinque reti messe a segno nei rispettivi campionati. Ne parla Repubblica.

"Insigne (15 gol), Politano (8) e Zielinski (6) sono vicini ai record in Serie A. Lozano è a 9, Mertens (6) e Osimhen (5) stanno risalendo dopo essere stati indisponibii per mesi a causa dei rispettivi problemi fisici. Il potenziale offensivo degli azzurri è l’asso nella manica di Gattuso, che dalla cintola in su ha poco da invidiare perfino al Manchester City di Guardiola. L’attacco dei record fa paura ed è pronto a lanciare la sfida anche all’Inter"