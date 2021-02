L'Atalanta maltratta il Napoli, Condò: Muriel-Zapata tra le coppie migliori della Serie A

Ultime notizie Napoli - Paolo Condò, editorialista di Repubblica, commenta la giornata di Serie A.

"L’Inter ha allungato con decisione vincendo il quarto scontro diretto degli ultimi due mesi, la collezione di carte vincenti prosegue con la coppia di attaccanti migliore della A assieme a Muriel-Zapata. Lazio e Atalanta continuano la loro corsa in tandem in Italia e in Europa. Sono squadre di qualità che si presentano in discreta forma all’appuntamento più gustoso della loro storia, un’eliminatoria di Champions contro i club più famosi d’Europa"