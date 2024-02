Kvaratskhelia risparmia tanta psicoterapia a Mazzarri e al Napoli: la speranza è che resti ancora qualche stagione

Napoli - Eurogol di Kvaratskhelia in Napoli-Verona, nel finale di partita quando tutto sembrava finito. Mazzarri e il Napoli si sono dovuti evitare una seccatura importante a fine gara se fosse finita in pareggio.

Kvara è tornato quello dello scudetto. Il Napoli deve ancora una volta aggrapparsi a Kvaratskhelia per riemergere e per sperare che resti ancora qualche stagione, solo con lui in campo c'è ancora qualche speranza di ritornare a far paura, producendo stupore calcistico ed estetismi pallonari. Il gol di Kvara risparmia tanta psicoterapia a Mazzarri e al Napoli, per questo vale tantissimo.