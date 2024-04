Kvaratskhelia recupera per Monza-Napoli? Cosa filtra da Castel Volturno

Khvicha Kvaratskhelia sarà convocato per Monza-Napoli? Anche ieri il georgiano ha lavorato a parte. Le sue condizioni sono monitorate in maniera costante dallo staff medico e tecnico. Nessuno vuole correre rischi inutili anche se le sensazioni sembrano essere molto positive per la sfida contro la squadra allenata da Raffaele Palladino come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport.

