Kvaratskhelia out col Cagliari? Ecco chi lo sostituirà in caso di forfait

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito al possibile avvicendamento sulla fascia sinistra in attacco a causa del problemino fisico che Kvaratskhelia ha subito in nazionale:

"Conte spera ovviamente di poter contare su Kvaratskhelia, ma in caso di necessità avrebbe due valide alternative per sostituirlo: il brasiliano Neres ( bravo anche sulla sinistra) e soprattutto Raspadori, che è reduce dalle ottime prove con la maglia dell’Italia contro Francia e Israele. A Parigi l’attaccante azzurro ha pure ritrovato il gol e sarebbe ovviamente prontissimo a mettersi al servizio di Lukaku, con cui Jack ha le caratteristiche tecniche, tattiche e fisiche per costruire un’intesa naturale".