Kvaratskhelia-Napoli, rinnovo in vista: ingaggio raddoppiato fino al 2028!

Il suo impatto in Serie A è stato devastante e adesso il Napoli si cautela lavorando ad un contratto in grado di blindarlo. Si delinea il futuro di Khvicha Kvaratskhelia, di cui parla stamattina in edicola il Corriere del Mezzogiorno.

Rinnovo Kvaratskhelia

Calciomercato, il Napoli starebbe dunque lavorando ad un rinnovo contrattuale per l'asso georgiano, anche se "bisognerà attendere il nuovo anno solare per poter firmare". Nelle intenzioni del Napoli, c'è un prolungamento fino alla stagione 2028, che comprenderà anche un aumento dell'ingaggio raddoppiato, dagli attuali 1,2 milioni di euro a stagioni fino a 2,4 milioni di euro l'anno.