Kvaratskhelia in campo con il Crystal Palace per ritrovare il gol: la lombalgia e il furto sono ormai alle spalle

Sono passati un mese e mezzo, 43 giorni senza una delle sue giocate. Stiamo parlando di Kvaratskhelia ma la cosa fondamentale era recuperare la condizione e soprattutto il ritmo giusto, ma è chiaro che se dovesse ritrovare anche il gol con il Crystal Palace dopo tanto tempo sarebbe la migliore notizia di fine ritiro.

Come riporta Il Corriere dello Sport:

"La prima partita con l'Antalyaspor ha confermato che ormai la lombalgia che l'ha costretto a saltare le ultime tre di campionato prima della pausa è un ricordo lontano e la seconda con gli inglesi servirà a mettere a punto un po' di cose. Uno dei grandi amori del signor Kvaratskhelia. Un periodo non esattamente facile: i problemi fisici, le partite in fumo e poi la storia dei ladri in casa e del furto della Mini ritrovata in un clic. Tutto alle spalle, comunque: Kvaratskhelia s'è curato a Napoli e poi a Tbilisi, in Georgia, dove ha continuato a seguire le indicazioni dello staff medico e ha ricominciato ad allenarsi gradualmente in campo nel corso della pausa. Delle vacanze che hanno preceduto il ritiro di Belek: un periodo che ha sfruttato al meglio facendo benzina con il lavoro a secco e poi migliorando, tatticamente, i movimenti e le giocate che Spalletti vuole da lui".