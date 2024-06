CdS - Blitz di Manna dall'entourage di Kvaratskhelia in Germania: super proposta del Napoli, le cifre

Giovanni Manna volerà in Germania per incontrare l'entourge di Khvicha Kvaratskhelia. Quello del direttore sportivo del Napoli sarà un vero e proprio blitz. Una mossa per rimettere a posto la situazione dopo le tensioni che si sono create dopo le dichiarazioni di Jugeli e del papà di Kvara nella tarda serata di domenica. Come si legge sul Corriere dello Sport, il Napoli è pronto a fare una super proposta a Khvicha per blindarlo definitivamente.

Offerta rinnovo del Napoli a Kvaratskhelia

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda il blitz di Giovanni Manna in Germania per Kvara: