Krol: "Ho tifato Napoli in finale di Coppa Italia. Barcellona? Sono battibili, gli azzurri possono tutto: Gattuso autentica sorpresa"

Ultimissime Napoli - Ruud Krol ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Ecco i passaggi evidenziati da CalcioNapoli24:

Ha visto Napoli-Juve?

"Si, certo, ed ho tifato Napoli, ovviamente".

Le è piaciuta?

"Non è stata una bella partita, lo spettacolo non è stato entusiasmante per una finale. Ma c’è l’attenuante del momento, le difficoltà che le squadre stanno trovando dopo tre mesi di stop".

Che idea si è fatto su Gattuso allenatore?

"Mi piace molto. È determinato, sa trasmettere ai giocatori una forte carica emozionale. E poi, è bravo anche sul piano tattico. Mi ha sorpreso per come ha affrontato la Juve, la squadra è stata disciplinata, i tre reparti si sono ritrovati nel difendere la propria metà campo. È stato bravo, ha fatto un ottimo lavoro dopo aver sostituito Ancelotti".

Il Napoli è ancora in gioco per la Champions League. Dovrà giocare il ritorno degli ottavi, a Barcellona, ad inizio agosto. In citta c’è grande ottimismo...

"Ho visto il Barça tre volte in questo periodo e non mi è parso in gran forma. Ho visto una difesa debole e un centrocampo troppo lento. Anche per loro vale il discorso della preparazione. Questo Napoli, però, può riuscire nell’impresa, deve crederci. Ha un buona qualità e se gioca come in coppa Italia, ce la farà. Gattuso ha un attacco molto forte, abile nelle ripartenze. Ecco, Mertens e Insigne potrebbero creare seri problemi alla difesa catalana"