Krol: "Ecco chi vince lo Scudetto, lo dico per un motivo preciso"

Notizie Napoli - Ruud Krol, ex difensore del Napoli, ha rilasciato una intervista ai microfoni de Il Mattino. Ecco un breve stralcio delle sue parole, l'intervista integrale la potete trovare sull'edizione in edicola oggi del quotidiano:

Krol, a 450’ alla fine ci può essere la sindrome del “braccino”?

«Chi non è abituato a vincere corre il rischio di ritrovarsi come sul ciglio di un precipizio: guarda giù, gli viene il mal di testa e rischia di cadere. Ma il Napoli ha Conte in panchina, ha tanti protagonisti dello scudetto vinto con Spalletti. E poi ha una testa più riposata».



Cosa vuol dire “riposata”?

«L’Inter dopo Bologna sta già pensando alla Coppa Italia e alla gara con il Milan. Il Napoli per due giorni è rimasto in famiglia, serenamente, staccando la spina. Non è questione di poco: ci si ricarica e poi si riparte con la mente sgombra da pressioni. Poi, chiaro, da sabato si pensa di nuovo solo allo scudetto».



Chi vince questo duello?

«Io penso il Napoli. Non solo perché quei quattro anni hanno cambiato la mia vita, ma soprattutto per una questione di fatica: l’Inter è stanca, nel secondo tempo di Bologna ha mostrato il vero volto di una squadra che avverte il peso di lottare per tre titoli e ha perso la lucidità. Non è semplice, e ora pagano il prezzo. E poi, arrivati a questo punto si fanno delle scelte, si fa una selezione».