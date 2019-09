Koulibaly stacca la spina, il giorno dopo di Juve-Napoli relax a Posillipo con moglie e figli: bel gesto di Ancelotti

Ultimissime calcio Napoli - Il giorno dopo di Juve-Napoli 4-3 Kalidou Koulibaly l'ha trascorso in famiglia. L'edizione odierna de Il Mattino racconta infatti che il difensore senegalese ha staccato la spina con la moglie Charline, il figlioletto Seni e la piccola Nessa nata proprio in questa settimana.

Dove vive Kalidou Koulibaly

Vive a Posillipo nella vecchia casa di Albiol, a Napoli tutti gli vogliono bene: tutti ieri gli hanno regalato un sorriso, lo stesso che il senegalese regala a tutti quelli che incontra quando fa rientro a casa. Il giorno dopo la grande amarezza: un mix di emozioni per Koulibaly, il top player assoluto del Napoli, che ha condannato gli azzurri nella partita più attesa. Il primo ad assolverlo è stato Ancelotti, a rincuorarlo per l’errore che a caldo lo ha segnato moltissimo: mani tra i capelli e poi disteso sul prato dell’Allianz Stadium. A fine partita tra i primi a rincuorarlo è stato Chiellini, entrato in campo con le stampelle, e poi la stessacosa hanno fatto un po’ tutti gli avversari juventini.