Koulibaly resta al Napoli, CorSport: prevista la presenza in ritiro a Dimaro. Non sono contemplati clamorosi ribaltoni di mercato

Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport non ci saranno grosse novità sul futuro di Kalidou Koulibaly. Il senegalese andrà regolarmente in ritiro con il Napoli a Dimaro. Non sono contemplate manovre in uscita.

KOULIBALY A DIMARO

Il quotidiano scrive: "Anche Koulibaly, a meno di clamorosi ribaltoni di mercato che per il momento non sono contemplati, dovrebbe presenziare alla prima fase della preparazione estiva a Dimaro. Di lui il nuovo allenatore conosce già tutto, del resto parliamo di uno dei difensori più forti in assoluto, ma l'uomo Kalidou, colto, elegante e riservato, va conosciuto di persona".