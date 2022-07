Addio Koulibaly-Napoli, spunta un retroscena ed una frase: lo aspetta ingaggio monstre al Chelsea

Calciomercato Napoli. L'addio di Koulibaly direzione Chelsea apre una voragine nella difesa di Spalletti che sarà difficile colmare. Il senegalese porta in dote 40 milioni, ma dal punto di vista tecnico e caratteriale difficilmente arriverà un sostituto subito pronto ad ereditarne il peso specifico.

Della partenza di Koulibaly, che da oggi sarà un giocatore del Chelsea, ne ha parlato l'edizione odierna de Il Mattino svalando un retroscena:

«Voglio andare via adesso, non voglio più rimandare. Questo è il momento». E una personalità come Kalidou che manifesta il desiderio di concludere la sua esperienza di vertice in Premier, in una squadra diversa dal Napoli, non poteva non essere tenuta in conto.

Koulibaly è partito da Milano con un volo privato attorno alle 16, accompagnato dall'intermediario Fali Ramadani. Firmerà un contratto di cinque anni, da 10 milioni di euro e con una serie di bonus che lo porteranno facilmente a guadagnare 13 milioni all'anno. Senza dimenticare gli sponsor promessi dal mondo Chelsea.