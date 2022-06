Rinnovo Koulibaly, Il Mattino: possibili novità a Dimaro, Napoli pronto a portarlo a scadenza

Calciomercato Napoli. Il futuro di Koulibaly al Napoli tiene con il fiato sospeso i tifosi azzurri. Il centrale senegalese è in scadenza nel 2023 ma ancora non c'è stato l'incontro decisivo tra De Laurentiis ed il suo agente per discutere del rinnovo. Sul giocatore è sempre forte il pressing del Barcellona.

Koulibaly Napoli rinnovo

Koulibaly-Napoli, ultime sul rinnovo

Della questione Koulibaly ne ha parlato l'edizione odierna de Il Mattino, che ha svelato la strategia che il Napoli intende adottare con il senegalese: