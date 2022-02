CorSport - Koulibaly vuole convincere Spalletti a schierarlo contro l'Inter: la decisione del tecnico

Notizie Napoli calcio - Kalidou Koulibaly giocherà dal primo minuto Napoli-Inter? L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha dato le ultime in merito a questa scelta importante che dovrà fare Luciano Spalletti in vista del big match di sabato alle ore 18 allo stadio Maradona. Kalidou rientrerà questa mattina dal Senegal dove è reduce dai festeggiamenti per la vittoria della Coppa d'Africa. Le sue condizioni verranno valutate molto attentamente dal tecnico ed anche dallo staff medico.

Sul Corriere dello Sport si legge: