Koulibaly-Napoli, Il Mattino: è tornato in splendida forma, arrivano i complimenti di Ancelotti. Primi approcci con Manolas, dovrà sostituire Albiol

Ultime Napoli. La felicità è quella che va cercando. Non è rimasto certo qui per denaro: sa bene che altrove, in Premier, lo avrebbero sommerso di sterline. Se Kalidou Koulibaly è rimasto lo ha fatto per amore del Napoli e di Napoli. L'edizione odierna de Il Mattino scrive:

"Tocca a lui prendere per mano Manolas, in questa difesa che cambia volto anche con l'arrivo di Di Lorenzo. Li ha conosciuti entrambi l'altro giorno e ha iniziato a lavorare con loro a quei meccanismi difensivi tanto cari anche a Carlo Ancelotti. Di Albiol deve raccogliere la leadership e nel frattempo ha preso già posto nella sua abitazione di Posillipo: una staffetta immobiliare, prima che calcistica. Non ha mai smesso di allenarsi, in questi giorni che lo hanno separato dalla Coppa d'Africa. È stato a casa sua in Francia, è stato visto per due giorni a Basilea (dove vive uno dei suoi fratelli) ma quando si è presentato all'allenamento era in splendida forma. Davide Ancelotti gli ha fatto i complimenti per il modo con cui è tornato dalle vacanze. Peraltro, interrotte con qualche giorno di anticipo rispetto a quelle programmate: ma Koulibaly ha una voglia matta di riprendere la corsa, di inseguire lo scudetto. Chissà se gli peseranno le parole di De Laurentiis. D'altronde, il senegalese sa bene che il Manchester United prima di sborsare per Harry Maguire 93 milioni, aveva provato a strappare il difensore al Napoli. Ricevendo dal presidente azzurro un secco no. La partenza di Albiol è stata compensata dall'arrivo di Manolas: poiché manca solo una settimana all'esordio in campionato con la Fiorentina e non ci sono test-match in programma per provare la nuova coppia di centrali, ecco che sarà fondamentale il lavoro di questi giorni a Castel Volturno".