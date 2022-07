Koulibaly-Juve, maxi offerta per per convincerlo ad accettare: spunta una convinzione

Koulibaly-Juve, arrivano nuovi dettagli in merito all'offerta bianconera per quanto riguarda l'ingaggio del difensore centrale senegalese e attuale capitano del Napoli. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno rivela le cifre per il contratto e per il Napoli:

"Ramadani è convinto di aver trovato nella Juve la società più giusta per il prossimo step nella carriera di Koulibaly, sia per quel che riguarda la proposta tecnica che quella economica, rimangono i dubbi del giocatore che davvero non è convinto di indossare una maglia diversa da quella azzurra in Italia. Per provare a smuoverlo c’è anche un super ingaggio, quello da 6-6,5 milioni netti più bonus per tre anni (con opzione per il quarto) che la Juve gli farebbe firmare anche subito".

Koulibaly-Juve, cifre offerta ingaggio

Non solo, Ramadani ha già registrato la volontà bianconera di presentare un’offerta vicina ai 30 milioni per provare ad accontentare il Napoli. La cui valutazione resta di almeno 40 milioni, nella speranza che siano altre realtà a ottenere il sì di Koulibaly. Ma se dovesse restare solo la Juve, tutto potrà cambiare. Il piano bianconero, forse, è tutto qui".