Koulibaly, i crampi col Cagliari sono legati al digiuno per il Ramadan

Napoli Calcio - I crampi di Koulibaly nel finale con i sardi sono probabilmente legati a un aspetto particolare: il digiuno per il Ramadan, come riporta Il Mattino. Il difensore, infatti, in questo periodo non mangia durante il giorno e questo potrebbe aver condizionato anche la sua prestazione. Sia pure in parte, ovvio. Sarà così per tutti i giocatori musulmani fino a mercoledì prossimo. E lo sarà anche per Koulibaly. Che anche ieri pomeriggio è stato visto ad Agnano e sul viale dei Giochi del Mediterraneo fare donazioni di indumenti ad alcuni immigrati. Lo riporta Il Mattino.