Koulibaly gigantesco con il Milan, pioggia di 7 in pagella: "Salta anche in testa a Ibra: strapotere fisico impressionante, dalle sue parti non si passa"

Ultimissime Napoli - Le pagelle dei quotidiani in edicola per Kalidou Koulibaly dopo Napoli-Milan.

Gazzetta 7 - E' tornato alla grande. Salta in testa anche a Ibra e si propone in attacco. Chiude con eleganza e riparte con uno strapotere fisico che non si vedeva da tempo.

Tuttosport 6 - Di Ibrahimovic in campo c'è solo il nome e ne approfitta per qualche poderosa sortita offensiva.

Corriere dello Sport 7 - Partita dominante. Duella con Ibra e quando recupera ha la forza di buttarsi in avanti. Insomma, il vero Koulibaly, il giocatore da 100 milioni che quest'anno è tanto mancato al Napoli.

Corriere della Sera 7 - Torna per la prima volta ai suoi livelli massimi. Testa e fisico, dalle sue parti non si passa.

Il Mattino 6 - La solita garanzia. Quando c'è da metterla sul piano fisico, raramente si lascia superare e infatti anche Ibra - non l'ultimo arrivato - dalle sue parti paga dazio. Rispetto al solito è meno propositivo in fase di costruzione e si lascia andare con qualche pallone di troppo regalato agli avversari.

Repubblica 7.