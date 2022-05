Koulibaly alla Juve, Tuttosport: via libera di Agnelli e soci all'acquisto. Cherubini proverà a chiudere subito

Calciomercato Napoli - C'è il via libera della Juve al colpo Koulibaly. Lo rivela l'edizione odierna di Tuttosport che scrive come la dirigenza abbia dato l'ok al direttore sportivo Cherubini per provare a chiudere l'acquisto del difensore dal Napoli.

Koulibaly

Koulibaly alla Juve: c'è l'ok

Ecco cosa scrive Tuttosport su Koulibaly alla Juve: