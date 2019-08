La famiglia Koulibaly cambia casa: andranno a vivere nell'ex abitazione di Albiol

Ultimissime calcio Napoli - Sorpresa: Kalidou Koulibaly, ancora in ferie dopo la Coppa d'Africa, è a Napoli. Già da qualche giorno: alle prese con il trasloco. No, niente paura: il difensore azzurro, infatti, sta semplicemente cambiando casa, non città. E la scelta, se vogliamo, è stata pilotata dalla mano del destino: Kalidou e famiglia, infatti, si stanno trasferendo nell'abitazione che fino a luglio è stata occupata da Raul Albiol. L'ex collega e amico di mille battaglie difensive che ormai è un giocatore del Villarreal. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.