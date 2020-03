Gazzetta - Koulibaly via in caso di offerta interessante, Giuntoli blocca Koch: prima offerta al Friburgo, le cifre

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sull'interesse del Napoli per Koch del Friburgo, il difensore piace al Napoli e arriva la prima offerta di Giuntoli! Koulibaly via per liberare spazio al nuovo acquisto, si aspettano offerte importanti per il difensore azzurro.

Koch

Calciomercato Napoli: Koch Friburgo, c'è l'offerta

"Dinanzi a un’offerta interessante, Koulibaly andrà via, è questo l’orientamento del club, confermato qualche mese fa dallo stesso De Laurentiis. Un profilo nuovo è certamente quello di Robin Koch, 23 anni, difensore del Friburgo. Fisicamente dotato, ha il contratto in scadenza nel 2021 e il Napoli sarebbe disposto a spendere poco più di 10 milioni di euro a fronte di una valutazione che si aggira intorno ai 15 milioni. Koch ha all’attivo 26 presenze e 2 gol in questa stagione. Numeri, ovviamente, relativi a prima che arrivasse la sospensione della Bundesliga".