Ko Mertens, Gazzetta: lo staff medico farà di tutto per restituirlo a Gattuso per la sfida con l’Inter

Dries Mertens, dopo l'infortunio che lo ha costretto ad uscire nel match contro il Barcellona, si è sottoposto a esami che hanno evidenziato un forte trauma contusivo alla caviglia destra. Dries ha svolto terapie e la sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni, e l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio alla vicenda.

"Ieri il belga ha svolto un ciclo di terapie, è probabile che resti fuori una decina di giorni. In pratica, Mertens salterà la gara di campionato, in programma sabato sera, al San Paolo, contro il Torino e potrebbe saltare anche la gara di ritorno della semifinale di coppa Italia del 5 marzo prossimo, che si giocherà sempre a Fuorigrotta. Lo staff medico farà di tutto per restituirlo a Gattuso in tempo utile per la sfida con l’Inter. Di certo sarà presente al Camp Nou, il 18 marzo, nella gara di ritorno contro il Barcellona per gli ottavi di Champions"